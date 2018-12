Zu Weihnachten ein bisschen Zeit verschenken

Ein Gespräch führen. Einen Spaziergang machen, Karten spielen. Es sind kleine gemeinsame Momente, dir gerade für Senioren die Welt bedeuten können. „Viele ältere Menschen wollen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben“, schildert Christine Deutschmann, Ehrenamtskoordinatorin aus Wörgl. Nicht alle aber haben das Glück, Familien und Freunde in der Nähe zu haben, die sich um sie kümmern.