Kein blinder Passagier

Gestresste Radler und „U-Bahn-Stopfer“

Die Scheuklappen abzulegen lohnt sich auch im Kunstverein. Denn nur wenn man der Aufforderung der gebürtigen Lungauerin Elisabeth Grübl „Go to the Left_Go to the Right“ folgt, kann man Objektkunst u.a. von Monika Pichler bzw. Fotoarbeiten von Rainer Noebauer-Kammerer in Augenschein nehmen.