Landespolitik befasst sich mit Mord an 16-Jähriger

Polizei ist vor Ort

Worum geht’s? Polizisten leisten direkt in den Unterkünften der minderjährigen Flüchtlinge (UMF) Aufklärungsarbeit. Zentrale Inhalte sind Infos über österreichische Regeln und Gesetze. „Studien belegen, dass sich gerade in diesem Altersbereich eine präventive Auseinandersetzung äußerst positiv auf die Integration auswirkt“, so Stelzer.