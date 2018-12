Mordprozess startet an Hadishats achtem Geburtstag

15 Jahre Haft und Einweisung drohen

Robert K. war also gerade noch zurechnungsfähig. Erst später, in den Monaten der Haft, habe sich sein Zustand bis zum Vollbild einer paranoiden Schizophrenie verschlechtert, sagt der Experte. Bleibt es bei dieser Einschätzung, würden dem Angeklagten 15 Jahre Haft und die Einweisung in eine psychiatrische Klinik drohen. Ein wenig befriedigendes Ergebnis für die Angehörigen des kleinen Opfers, zumal Robert in der tschetschenischen Heimat nach Erwachsenenstrafrecht behandelt worden wäre. Was bedeutet hätte: lebenslanges Gefängnis.