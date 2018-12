Islamisten-Zelle enttarnt: 12 Burschen verurteilt

„Polizei gegen terroristische Machenschaften gerüstet"

Doch damit nicht genug: Sie rekrutierten über das Internet auch Dschihadisten für den Kampf in Syrien. Und so wurden die Verdächtigen verhaftet, vor Gericht gestellt und allesamt zu Gefängnisstrafen von zehn bis 24 Monaten verurteilt. „Dieser Erfolg zeigt, dass die Polizei in Österreich gegen terroristische Machenschaften gerüstet ist“, so Innenminister Herbert Kickl.