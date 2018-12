Gesünder durch den Alltag mit diesen acht Dingen

Astaxanthin, ein Karotinoid, das aus der Alge Haematococcus pluvialis gewonnen wird, ist das Super-Antioxidans schlechthin. Der gelb-rote Farbstoff der Alge, der übrigens auch für die Rotfärbung der Tiere, die diese Alge verzehren, verantwortlich ist, sagt den reaktionsfreudigen, zellschädigenden Verbindungen, sogenannten „freien Radikalen“, den Kampf an. So fängt Astaxanthin die schädlichen Singulett-Sauerstoff Moleküle ein und wirkt dabei sogar 600-fach stärker als Vitamin C und 550 mal stärker als Vitamin E. Zudem überwindet Astaxanthin die Blut-Hirn-Schranke und setzt sich nachweislich in der Netzhaut von Säugetieren ab. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass die Zufuhr von Astaxanthin die Fotorezeptoren der Netzhaut schützt - die Schädigung durch UV-Licht wurde minimiert. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch Menschen, die mit zunehmenden Alter unter Makula-Degeneration leiden, also einer Schädigung der Netzhaut, die zur Erblindung führen kann, stark von Astaxanthin profitieren. Das Mittel steht sogar im Verdacht, bei Krebs helfen zu können.