Diese Zeichen zeigen, dass er nicht Mr. Right ist

#Er erzählt dir nicht, was er ohne dich macht

Es ist Abend und ihr trefft euch. Eine normale Unterhaltung wird dabei aber schnell zum Spießrutenlauf, denn auf die Frage, was er denn heute so gemacht habe, kommt entweder eine vage Antwort oder eine forsche Ansage. Wenn er schon am Beginn einer Beziehung etwas zu verheimlichen hat, wird das so bleiben. Also: nix wie weg!