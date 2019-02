JBL Charge 4: Voller Sound und voller Saft

Der JBL Charge 4 kommt in der für die Serie typischen, leicht bauchigen Zylinderform mit den freischwingenden Bassradiatoren an den beiden Enden daher. Das Design bleibt gegenüber dem Vorgänger weitgehend unverändert: In der Mitte des in verschiedenen Farben erhältlichen Speakers prangt das orange Firmenlogo, an der Oberseite befinden sich die Bedienelemente, rückseitig dagegen, versteckt hinter einer gummierten Abdeckung, die diversen Anschlüsse.