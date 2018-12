„Das jüngste Gericht“: Hier letzte Folgen ansehen!

Sendung vereint Leidenschaft, Ehrgeiz und die Liebe zum Kochen

Bewertet wurden die 24 Kandidaten in 13 Folgen von einer namhaften Jury: Schauspiel-Wunderkind Jeremy Miliker, Feinspitz Malena - durch die Catering-Firma ihrer Mutter fachlich vorbelastet - und der Salzburger Haubenkoch Didi Maier kosteten sich durch kreative Schmankerln, alle live in der Sendung zubereitet! „Ich glaube, dass Kinder ein bisschen emotionaler auf das Ganze reagieren und diese Gefühle auch in die Gerichte packen“, so Maier im Vorfeld. Davon konnte er sich in allen Folgen von „Das jüngste Gericht“ selbst überzeugen!



