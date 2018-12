Schenken Sie Handgemachtes aus Österreich!

Der Mutter-Kind-Pass ist in den ersten Lebensjahren Ihres Kindes besonders wichtig. In dieser Hülle können Sie Ihren Mutter-Kind-Pass wunderbar aufbewahren. Das Produkt besteht aus Wolle, wodurch das Dokument gut geschützt ist. Im Inneren befindet sich sogar ein kleines Fach für E-Card, Geld etc. Die praktische Hülle wird in einem kleinen Atelier in Aspach in Oberösterreich hergestellt. Der Hersteller setzt dabei auf hochwertigen Wollfilz uns setzt bei der Produktion auf besondere Sorgfalt und Qualität.



Tipp: Eine tolle Geschenkidee für alle Mamas!



Maße: 11 x 17 cm

Preis: 25,90€

Hier geht‘s zur Hülle.