Sri Dalada Maligaw: Wo Elefanten vergöttert werden

Plaudereien mit warmherzigen Mönchen und netten Köchinnen. Ein Gespräch mit einem buddhistischen Mönch, eine Plauderei mit einem Souvenirverkäufer oder kulinarisches Fachsimpeln beim Kochen in einer Dorfküche lässt rasch die Warmherzigkeit und Offenheit der Inselbewohner spüren. Aber wie man tatsächlich 20 Sorten Reis, ebenso viele Arten an Bananen, unterschiedlichste Früchte, Currygerichte aller Art etc. richtig zubereitet, bleibt einem Kochmuffel wie Ihrem Reisereporter ohnehin immer ein Rätsel. Allerdings, was die beiden Cousinen Nandani und Malika in einer schlichten Palmwedelhütte des Pelwehera-Dorfes auf einem uralten Lehmofen zubereiten und auf einem Bananenblatt servieren, grenzt an kulinarische Zauberei: Köstlichstes Mango-Curry, frische Jackfrucht, leckerer Dal (Linsenbrei), knusprige Chili-Thalaguli (Sesambällchen) mit goldgelb gebackenem Karpfen aus dem angrenzenden See sowie frische Kokosmilch lassen jedes Menü beim piekfeinen asiatischen Haubenkoch vergessen.