Einsamkeit als Epidemie unserer Zeit

Piet de Jong kämpft seit nunmehr vier Jahren mit Blumen gegen Einsamkeit. Auch gegen seine eigene. Er selbst habe kaum Freunde und seit Jahren keine Beziehung. Als er als Pfleger in einem Hospiz arbeitete, wurde ihm klar, dass gerade Blumen auch zum Sinnbild von Einsamkeit werden. „Einige hatten das ganze Zimmer voller Blumen, weil sie einfach einen großen Freundeskreis hatten. Und andere haben erst dann Blumen bekommen, als sie gestorben sind. In den letzten Wochen und Monaten war ihr Zimmer völlig leer“, erzählt er in einem berührenden ZDF-Fernsehbericht mit großem Echo. Journalistin Julia Theres Held schloss sich einige Tage den Helfern an. Sie erfuhr dabei, dass so mancher einsame Mensch anfangs nicht die Tür öffnete, als die Blumenmission startete. Und jetzt würden die Besucher voller Vorfreude empfangen werden.