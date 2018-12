„Vergleichen ist das Ende des Glücks“

Von klein auf sind wir darauf getrimmt, uns zu vergleichen. Uns zu messen. Was haben die anderen, was ich nicht habe? Warum hat X mehr Freunde, Y mehr Urlaub und Z den größeren Teil vom Erbe? Wir definieren unsere Leistung und unseren Wert in direkter Abhängigkeit zu unserem „Lohn“. Sei der Lohn nun Freunde, Urlaub, Geld, Geschenke oder Likes im Netz. Und klar ist: Wer weniger bekommt, hat’s nicht gebracht. Und was nichts bringt, ist sowieso nichts wert.