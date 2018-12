Die besten Tipps für die Silvester-Party

Wer sagt, dass es Verkleidungen nur an Halloween und Fasching geben kann? Überlegen Sie sich ein cooles Motto, wie „Shades of Grey“ oder „Great Gatsby“. So haben Ihre Gäste auch von Beginn an ein Thema, über das sie sich unterhalten können - eine ungezwungene Stimmung ist so von Anfang an garantiert. Die passende Deko nicht vergessen! Die besten Kostüme bekannter Filme finden Sie hier.