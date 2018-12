Auch im Winter an UV-Schutz denken!

Hautkrebs bezeichnet verschiedene bösartige (maligne) Erkrankungen. Die gefährlichste Form ist das maligne Melanom, auch „schwarzer Hautkrebs“ genannt. „Dabei entarten pigmentbildende Zellen und wachsen in die tiefer liegenden Hautschichten ein“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Rainer Kunstfeld, ärztlicher Leiter am Dermatologikum Wien. Sie können auch Metastasen (bösartige Absiedelungen) etwa an Lymphknoten, Leber, Lunge, Gehirn etc. bilden.