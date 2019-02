Süße Küchenutensilien, die man einfach haben muss

Kochen: des einen Last - des anderen Laster. Viele Menschen würden gerne, können es aber nicht wirklich, und andere haben einfach keine Lust dazu. Dabei hat selbst gemachtes Essen fast ausschließlich Vorteile. Gegenargumente wie der zeitliche Aufwand konnten längst wiederlegt werden. In zahlreichen Kochbüchern wird Schritt für Schritt erklärt, wie man einfach und schnell leckere Gerichte zaubert. Aktuell boomen auch sogenannte One-Pot- beziehungsweise One-Pan-Rezepte, bei denen, wie der Name schon erahnen lässt, alles in einem Topf oder eben in einer Pfanne zusammengeworfen wird.