Teufel Cinebar One: Kleine Soundbar, großer Klang

Erstaunlich ist in jedem Fall, wie viel klangliche Power in der kleinen Soundbar steckt, deren Gesamtausgangsleistung Teufel mit 80 Watt angibt. Genug, um laut Hersteller kleine bis mittlere Räume von bis zu 20 Quadratmetern „mit Leichtigkeit“ zu beschallen. Dem können wir nur beipflichten, zumal die Cinebar One selbst bei hohen Pegeln weder unangenehm verzerrt noch dumpf poltert.