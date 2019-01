So vermeiden Sie Stress im Urlaub

Gerade erst hat sich das Konto von den Weihnachtsausgaben erholt, schon wird es erneut strapaziert: Der Urlaub wird geplant. Österreicher gelten als Frühbucher. Ganze 44 Prozent reservieren mehr als drei Monate im Voraus. Und das ist auch sehr clever. Immerhin sind die Lieblingsziele, im Falle unserer Landsleute: Kroatien, Italien, Griechenland und Spanien, schnell ausgebucht. Und nicht zu unterschätzen sind die unschlagbaren Rabatte, die es jetzt noch zu ergattern gibt. Nur Singles und Senioren entscheiden sich gelegentlich für Last-Minute-Trips, wofür allerdings die Spontanität und nicht der Preisfaktor verantwortlich sind. Aber zu welcher Gruppe Sie auch gehören mögen - verreisen werden Sie dieses Jahr bestimmt!



Laut einer Umfrage hat die Bedeutung des Urlaubs für die Österreicher um 26 Prozent zugenommen - speziell in seiner Funktion als Auszeit vom Alltagsstress. Während Ruhe (51 Prozent), Zeit mit Familie und Freunden (43 Prozent), und den Job mal vergessen (42 Prozent) an Wert gewinnen, werden Shoppen (22 Prozent) und Feiern (28 Prozent) im Urlaub immer unwichtiger. Ein weiteres entscheidendes Kriterium einer Reise ist natürlich das Budget - das ist bei 28 Prozent der Befragten dieses Jahr um 28 Prozent höher. Bei den sogenannten Millenials (geboren zwischen 1980 bis 2000) sind es sogar 36 Prozent. Für das absolute Urlaubsfeeling, dem Wohlfühlfaktor und der gewünschten Erholung sollte man aber nicht nur in Hotel und Verkehrsmittel investieren. Viele unterschätzen die Zeit zwischen dem eigenen Bett Zuhause und der Ankunft beim gemieteten. Der bekannte Kabarettist Thomas Stipsits scherzte bei seinem jüngsten Auftritt: „Die Österreicher erkennt man am Flughafen schon von weitem - da schreit der Mann nervös seine Frau an: Host du die Pässe? Wo san die Pässe? Geh bitte, i hob da doch gsogt du suist die Pässe mitnhema!“ Diesen Stress können Sie vermeiden. Wir haben einige Reisegadgets, die Ihren gesamten Urlaub noch viel angenehmer machen.