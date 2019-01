Korallrot strahlt 2019 auch auf Lippen und Lidern

An dieser Farbe wird man in den nächsten 12 Monaten wohl nicht vorbei kommen: Anfang Dezember kürte Pantone mit Living Coral die Farbe für 2019. Aber nicht nur bei der Outfitwahl, sondern auch beim Make-up darf man jetzt so richtig in die korallroten Vollen greifen! Der neue Trendton ist nämlich perfekt für Lippen, Augen, Nägel und Wangen!