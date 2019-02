Die besten Tipps für unordentliche Menschen

Sie leben im organisierten Chaos und sind meist auch etwas tollpatschig, wenn es um Flecken und Zerstörung geht. Jeder hat so einen Freund - oder zählt selbst zu dieser Gruppe. Die kleinen „Messischweinchen“ sind aber nicht nur extrem liebenswert und belustigend, sondern auch kreativer und intelligenter als andere. Das konnten mittlerweile mehrere Studien nachweisen. Die University of Minnesota verglich in ihrer Untersuchung unter anderem die Wahl aus einer Getränkekarte. Menschen, die sich im Vorfeld selbst als unordentlich eingestuft haben, zogen die als „neu“ angepriesenen Getränke vor. Das bestätigte das Klischee, dass ordentliche Menschen sich mehr an soziale Normen halten und sich konventionell zu verhalten.



Der Großteil dieser Probanden entschied sich nämlich für die klassischen Getränke. In einem anderen Test sollten alternative Verwendungen für Ping-Pong Bälle entwickelt werden. Die chaotischeren Studienteilnehmer zeigten sich deutlich einfallsreicher. Ihre Kreativität wurde als fünfmal stärker bewertet als die der anderen. Und dieses Ergebnis bestätigte bereits Albert Einstein, Verfechter der Schlampigkeit. Er sagte schon: „Wenn ein ordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen, der ihn benutzt aus?“ Anstatt sich für ihre Wäscheberge und dem Durcheinander in der Wohnung sowie dem zugemüllten Auto zu schämen, seien Sie stolz darauf! Wir haben nützliche Tipps, wie Sie Ihr Chaos noch besser beherrschen.