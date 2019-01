Myrkur: Zwischen Vorbild und Vogelscheuche

Für Metal-Puristen ist es unverständlich, wie sich jemand von einer derartigen stilistischen Ferne so in eine neue Musik transformieren konnte. Bruun ist dabei das beste Beispiel dafür, dass man sich in seiner musikalischen Erziehung und Entwicklung nicht limitieren muss, sondern kreativ nach neuen Ufern und Möglichkeiten sucht. Das Aufbrechen von Genres und Dogmen als essenzieller Bestandteil der persönlichen Evolution. Wobei sie im Black Metal sogar doppelte Authentizitätsprobleme hatte. Nicht nur, dass sie aus dem Pop-/Indie-Segment stammt - Bruun ist auch noch weiblich. Eine auf der Bühne eher seltene Spezies in dieser martialischen Subsparte. „Der Black Metal selbst vereint viele Frauen vor der Bühne, die Szene an sich ist durchaus feminin. Vielleicht liegt es an der Ausstrahlung und am eher basischen Sound.“ Auf der Bühne sieht die Sache naturgemäß anders aus. „Für die einen bin ich Vorbild, für die anderen Vogelscheuche“, lacht Bruun, „ich kriege von Frauen jedenfalls sehr viel positives Feedback. Es würde mich freuen, wenn ich andere Frauen durch Myrkur animieren könnte, auch aktiv auf die Bühne zu gehen.“