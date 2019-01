Sauna vs. Infrarot: Was ist besser?

Was die beiden Wärmekammern im Wesentlichen unterscheidet, ist die Strahlung. In einer Sauna erwärmt sich der Körper aufgrund der Konvektion aus der Luft und aufgrund der Abstrahlung von langwelligen Infrarot-C-Wellen durch den Saunaofen. Eine Infrarotkabine arbeitet mit Wärmestrahlen. Treffen Infrarotstrahlen auf den Körper, werden sie von der obersten Hautschicht aufgenommen, in Wärme umgewandelt und dringen nicht weiter in den Körper ein. Die Wärmeproduktion findet also im Körper statt, der sogenannte Tiefenwärme-Effekt tritt ein.