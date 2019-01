Kuschel-Boots für die Großstadtwanderung

Für jeden Geschmack ist in diesem Winter etwas dabei. Die beliebten Ugg-Boots kommen heuer in vielen Farben und unterschiedlichen Styles daher. Bei dichtem Schneefall bleiben in stylischen Moon Boots die Füße nicht nur warm, sondern vor allem auch trocken. Und wer auch im Büro ständig an Eis-Zehen leidet, der sollte zu gefütterten Chelsea-Boots oder Schnürstiefeln greifen.