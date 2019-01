Das sind die besten Tuchmasken

Masken in Tuchform erfreuen sich einer enormen Beliebtheit. Immer mehr Frauen tauschen die klebrigen Pasten gegen das praktische Papier. Doch viele sind nicht nur mit Seren und pflegenden Wirkstoffen getränkt, sondern enthalten auch bedenkliche Zusätze. Die häufig als Konservierungsmittel verwendeten Parabene stehen beispielweise im Verdacht in den Hormonhaushalt einzugreifen. PEG’s können wiederum die Barrierefunktion der Haut schwächen, während sich Silikone wie ein Film um die Haut legen, was die Regenerationsfähigkeit der Haut hemmt und sie trocken wie auch fahl macht. Einige Tuchmasken beinhalten zudem allergene Duftstoffe oder Palmöl. Letzteres schädigt zwar nicht die Haut, dafür führt die weltweite Nachfrage zur Zerstörung von Regenwäldern und Torfgebieten. Ein bekanntes Onlineportal hat nun zahlreiche Masken aller Preiskategorien einem Test unterzogen. Wir haben die besten für Sie zusammengefasst.