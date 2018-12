3. Advent: Comic-Gewinnspiel für die ganze Familie

Olympus Mons 1

Das All. Unendliche Weiten. In den letzten Jahrzehnten kommt uns der Himmel immer näher, doch die Frage ob wir Alleine in diesem großen Universum sind haben wir noch immer nicht eindeutig klären können. Auch Olympus Mon spielt mit den Fragen, die sich uns Menschen auftun. 2026 ist das Jahr, als im Barentssee - Irgendwo im Nirgendwo der russischen Einöde - seltsame Artefakte aus dem Wasser geborgen werden. Das die Elektrik währenddessen anfängt zu spinnen, kann durchaus vorkommen. Aber ob man es wirklich noch Zufall nennen kann, dass ein Expeditionsteam am höchsten Schildvulkan des Planeten Mars - dem Olympus Mons - zeitgleich eine unerwartete Entdeckung macht? Ich denke nicht. Mit atmosphärisch, eindringlichen Bildern schaffen es die Künstler uns klein und verloren wirken zu lassen, zeitgleich wird durch den spannenden Aufbau gewährleistet das wir uns ebenso wie die Crews an den roten Faden klammern. Wir wollen Licht in all diesen Abgründen sehen.



Empfohlenes Lesealter: 12+



Wem könnte es gefallen?

Natürlich schlägt dieser Sci-Fi-Epos in einer ganz bestimmte Kerbe. Ob es Whovians oder Trekkies sind, eine Vorliebe für Raumschiffe sollte man mitnehmen. Gleich einem guten Thriller lässt sich der Comic nicht gerne wieder aus der Hand legen und verspricht spannende Abende.



Bec/Raffaele, ISBN: 978-3-96219-020-0, Splitter Verlag