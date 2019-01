Stricken Sie diesen Winter doch mal selbst!

Mit diesem Set haben Sie alles, was Sie zum Häkeln benötigen. Die praktische Tasche enthält neben neun verschieden großen Nadeln auch eine Klappschere und 21 andere Zubehörteile, die Sie beim Häkeln unterstützen. Dank der weichen Gummigriffe liegen die Häkelnadeln gut in der Hand und schmerzen nicht. Mit diesen Nadeln können Sie die unterschiedlichsten Dinge häkeln - von Mütze über Schal bis hin zur Tischdecke! In einer praktischen Tasche verpackt, können Sie das Set sogar auf Reisen mitnehmen.



Im Lieferumfang enthalten: 9 x Häkelnadeln, 1 x Klappschere, 21 Zubehörteile

Größe der Nadeln: B/1 (2mm) bis J/10 (6mm)

Preis: 15,99€

Hier geht‘s zu den Häkelnadeln.