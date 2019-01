Devolo Magic: Mesh-WLAN mit Powerline-Rückgrat

Probleme mit „Sticky Clients“

Nicht so gut wie erhofft klappte allerdings die Übergabe der Clients, wenn diese sich von einem Zugangspunkt in Richtung des anderen bewegten. Oder wenn diese zuerst mit dem Router verbunden waren und sich in Richtung eines von Magic eigentlich abgedeckten Funklochs bewegten. In solchen Situationen beobachteten wir das, was Netzwerk-Admins „Sticky Clients“ nennen, also Netzwerkgeräte, die trotz vorhandenem ausreichend starkem WLAN-Netz mit einem bereits viel zu schwachen und weit entfernten WLAN gleichen Namens verbunden blieben. Das An- und Abschalten der WLAN-Verbindung am Mobilgerät behob das Problem zwar in aller Regel. Prinzipiell sollte es mit einer Mesh-Lösung aber gar nicht zu einer Problematik mit Sticky Clients kommen.