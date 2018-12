Die allerschärfsten Promi-Nackedeis des Jahres

Für viel Aufregung sorgte in diesem Jahr auch Schlager-Beauty Vanessa Mai. Als diese aus dem Sommerurlaub nämlich Oben-ohne-Grüße an ihre Fans verschickte, hagelte es von denen Kritik - sogar so viel, dass sich die 26-Jährige zu dem „Nackt-Eklat“ in einem Video zu Wort meldete. „Ich hatte Bock drauf“, verteidigte sie sich darin auf die Frage ihrer Anhänger, warum sie solche Fotos gemacht und online gestellt habe. Sie frage sich nach all den bösen Kommentaren außerdem, ob die „Deutschen echt so prüde sind“.