Emily Ratajkowski liebt den sexy Make-up-Look

Der Beauty-Guru ist in der Branche berüchtigt für seine großzügige Verwendung von knalligen Farbpaletten. „Ich denke, die Kunden vertrauen mir. Ich stelle normalerweise die Idee vor und sie nehmen sie an. Ich versuche stets, die Kleidung als Referenz zu benutzen und wenn sie nur Schwarz tragen wollen, dann haben wir mehr Freiheiten in dem, was wir mit der Farbe machen wollen“, schildert er sein Vorgehen.