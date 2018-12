Diese Promi-Paare haben sich kurios kennengelernt

Auch Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas legten keinen filmreifen Start hin. 1998 wurden sich die Schauspieler beim Deauville Film Festival in Frankreich von Kollege Danny DeVito vorgestellt. Und eines der ersten Dinge, die der Hollywoodstar zu der hübschen Aktrice sagte, war: „Ich möchte mit dir Kinder zeugen.“ Ein Spruch, der wohl viele Frauen abgeschreckt hätte - nicht so Zeta-Jones. Die nahm das als kokettes Kompliment und gab später in einem Interview sogar zu: „Ich war vom ersten Moment an in meinen Mann verliebt.“