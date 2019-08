Das geht doch (nicht)!

Ich beginne zu recherchieren, warum Frauen eigentlich so oft (ver-)zweifeln - mehr an sich als an anderen. Schon bald stoße ich so auf Hanna Dietz‘ Sachbuch „Fake it“ („Tu so, als ob!“). Die Autorin über ihr Werk: „,Fake it‘ zeigt, in welche Fallen wir Frauen mit unserem blind vorauseilendem Gehorsam, unserem automatischen Rechtfertigungsdrang, der Harmoniesucht und unserer Neigung zu selbstzerstörerischer Wahrheit tappen. Und wie wir durch geschickte Täuschungsmanöver besser durchs Leben kommen“. Und damit sind keine gephotoshopten Selfies auf Instagram gemeint, sondern das echte Leben. Und keine Sorge: „In diesem Buch geht es nicht darum, ein besserer Mensch zu werden. Eine Frau zu werden, die 100 Prozent an sich selbst glaubt, in jeder Situation eine superschlagfertige Antwort parat hat und sich nichts bieten lässt. Denn so was kann kein Ratgeber der Welt erreichen! Die Sache ist die: Wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Aber du kannst trotzdem etwas tun. Du kannst so tun, als ob.“ Diesen Vorgang beschreibt Dietz auch als „Verhaltens-Make-up“.