Der provozierte Kollaps

Jeder Block in der Blockchain beinhaltet Informationen über den Hash seines „Vorgängers“. Das heißt, dass die Änderung eines Wertes in einem dieser Blöcke zwangsläufig auch Änderungen aller darauffolgenden hervorruft. Sollte jemand versuchen zu betrügen, indem Transaktionsdaten nachträglich verändert werden, ruft dies eine Kettenreaktion in der Blockchain hervor: Kontostände, Überweisungsmengen etc. würden plötzlich nicht mehr zusammenpassen.