VGA

Last, but not least, existieren auch noch TV-Geräte, die lediglich einen VGA-Anschluss (Video Graphics Array) aufweisen. Von einem PC mit HDMI-Port benötigt man zur Verbindung ein HDMI-zu-VGA-Kabel sowie ein Audio-Y-Kabel, mit einem SCART Mini-Jack auf der einen und R/L-RCA auf der anderen Seite. Bei einem Computer mit DVI-Port funktioniert die Bildübertragung mit einem DVI-auf-VGA-Kabel, für die Audiosignale wird ebenfalls ein Audio-Y-Kabel, mit einem SCART Mini-Jack auf der einen und R/L-RCA auf der anderen Seite benötigt.