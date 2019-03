So macht das Zähneputzen Spaß

Das Kind sollte sich während dem Zähneputzen unbedingt sehen können. Was sich natürlich bei der kleinen Größe als schwierig gestaltet. Viele Eltern lassen Ihr Kind deswegen auf einen Sessel stehen, was eine wacklige und nicht ungefährliche Sache ist. Und nur einen Spiegel in entsprechender Höhe aufzuhängen, ist wiederum zum Ausspülen nicht hilfreich. Dieses Waschbecken schafft Abhilfe!



Dank der verstellbaren Halteklammern lässt es sich überall kinderleicht montieren. Der Abfluss mit Verschluss in der Mitte macht es nach der Benutzung leicht und hygienisch zu reinigen.