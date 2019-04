Linzer Höhenrausch und Donaustrom

„Sushi“ direkt aus dem See

Nach einer erfrischenden Schwimmrunde unter den alten Klostermauern von Traunkirchen steht dann Fischen auf dem Programm. „Wir angeln unser eigenes Sushi“, kündigt Wolfgang Gröller an, Hausherr im „Traunsee“ und drückt uns auf dem Badesteg Angeln in die Hand. Bald baumeln wirklich einige Barsche am Haken, die wenig später serviert werden. Das Traunsee-Sushi kommt mit außergewöhnlichen Beilagen: Herbsttrompeten-Sauce statt Sojasauce, eingelegter Rhabarber statt Ingwer - sensationell gut - und Sauerklee-Apfel-Mousse. „Alles mit Zutaten aus der Region“, betont Gröller. Das ist auch im „Bootshaus“, dem mit zwei Hauben gekrönten Restaurant des Hotels, oberstes Gebot. Executive-Küchenchef Lukas Nagl gilt als einer der besten Fischköche Österreichs und reißt Gourmets regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin. Uns fegt ein echter Sturm von der Terrasse direkt über dem See. Kein Problem, der umwerfende Nachtisch aus Walderdbeeren und Baiser - klingt einfach, ist es aber dank einer bemerkenswerten Aromenvielfalt sicher nicht - wird in der gemütlichen Bar serviert. Dazu gibt‘s noch kleine Naschereien aus dem Nähkästchen.