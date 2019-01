Zum selber Einbauen: So werten Sie Ihr Auto auf

Dieses ergonomisch geformte Kissen sorgt für maximalen Komfort beim Fahren. Es passt sich optimal der Anatomie Ihres Rückens an und verhindert so eine ungesunde, schmerzvolle Körperhaltung. Ohne Belastung nimmt der Memory-Schaum wieder seine ursprüngliche Form an. Das Rückenstutzkissen verfügt über einen atmungsaktiven und widerstandsfähigen Netzbezug, der sich durch den Reißverschluss abnehmen und in der Maschine waschen lässt. Dank des integrierten Feststellbandes, verrutscht das Kissen nicht und kann an allen Stühlen angebracht werden.