Damit Ihr Kind auch selbstständig an Termine und wichtige Aufgaben denkt, sollten diese deutlich notiert werden. Das gelingt am besten mit einer Tafel, die im Kinderzimmer hängt und jederzeit beschrieben werden kann. Auf der weißen Seite dieses Produkts kann Ihr Kind mit bunten Stiften alles festhalten, was wichtig ist. Die Wand ist magnetisch, wodurch auch wichtige Zettel festgemacht werden können und nicht verloren gehen. Auch auf der Kork-Seite können Sie Papiere oder Fotos mit Reißzwecken festmachen. Durch die abgerundeten Ecken besteht keine Verletzungsgefahr, weshalb das Produkt ideal fürs Kinderzimmer geeignet ist.



Inhalt: 1 x Whiteboard mit Kork-Seite, 4 x Magnet, 1 x Reinigungsschwamm (Schwamm in Plastikschale, mit zwei Magneten), 1 x transparente Plastikschachtel mit Reißzwecken (etwa 30-40 Stück)

Maße 70 x 50 x 1,7 cm (auch erhältlich mit 60 x 40 cm)

Gewicht 2,4 kg

Preis: 18,99 €

