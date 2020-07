Salzburg

Steht man am Ufer des Zeller Sees im wunderschönen Pinzgau, möchte man nur eines: In das glasklare, erfrischende Wasser springen - schwimmen, segeln oder surfen. Badespaß und Action gibt’s in den Strandbädern Zell am See, Thumersbach und Seespitz. Genießen!