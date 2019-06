Handlettering & Co: So lernen Sie endlich zeichnen

Was brauche ich?

Für den Anfang bzw. zum Üben reicht ein Blick in das Federpennal der Kinder. Unerlässlich sind vorerst nur ein gut radierbarer HB- oder B-Bleistift und Papier, außerdem sind Fineliner und Filzstifte (oder breite Textmarker) hilfreich. Autorin Frau Annika: „Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Pinselstiften, Gelschreiber, Tuschestifte, Farbstifte, Kreidestifte, Lackmarker und vieles mehr.“ Finden Sie heraus, mit welchem Werkzeug Sie sich wohlfühlen und probieren Sie nach Lust und Laune Verschiedenes aus. Auf Wasserfarben und Pinsel sollte nur zurückgreifen, wer schon über etwas Erfahrung im Handlettering verfügt. Tipp: Ein Schreiblernheft, wie es Volkschulkinder benutzen, kann sich beim Üben verschiedener Alphabete als sehr praktisch erweisen!



Wie geht‘s?

Damit der Einstieg - oder die Perfektionierung vorhandener Kenntnisse - in die Welt der Verzierung, Dekoration und Typographie leicht(er) fällt, präsentieren wir Ihnen drei Bücher aus dem TOPP-Verlag, die nicht nur Anleitung, sondern auch Inspiration für viele kreative Stunden bieten.