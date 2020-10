Immer mehr Menschen leiden unter Ängsten, Stress, Essstörungen oder an Stimmungsproblemen bis hin zu Depressionen - nicht nur in Corona-Zeiten! Was viele nicht wissen: Mit ausgewogener Ernährung und der gezielten Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln können unsere seelische Gesundheit zurückgewonnen, unsere Ressourcen wieder aufgefüllt und die Stimmung erheblich verbessert werden. Mit einem konsequenten an Körper, Geist und Seele orientierten Selbsthilfeprogramm werden eine Lebensumstellung und eine Heilung der Seele auch ohne Antidepressiva möglich, lässt eine amerikanische Ärztin mit einem neuen Buch aufhorchen. Wie auch Sie wieder mehr Lust aufs Leben bekommen, verraten wir Ihnen hier.