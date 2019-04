Mit diesen 50 Work-outs werden Sie fit wie nie!

Der zertifizierte Trainer Benjamin Heizmann hat für seine CrossFit-Box eigene WODs - kurz: Workouts of the Day - kreiert, die er exklusiv in diesem Buch vorstellt. WODs sind Übungen verschiedener Intensität, die jeden Tag ein neues Programm ergeben. Für jedes der 50 WODs ist der Schwierigkeitsgrad von leicht (1) über mittel (2) bis schwer (3) angegeben. Der Wert setzt sich aus dem technischen Anspruch und dem Grad der Intensität jeder Einzelübung zusammen. Kettlebell, Langhanteln und Co. erschweren die Trainings, Einsteiger wandeln die Übungen etwas ab. Die Workouts dauern bis zu 15 Minuten und fordern alle Muskelgruppen. Die perfekte Ergänzung zum Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Wandern.



Achtung: Für viele der WODs benötigen Sie zusätzliche Hilfsmittel wie ein Springseil, eine Klimmzugstange, Turnringe, einen Medizinball, einen Kasten oder eine Langhantel. Nehmen Sie das Buch einfach in Ihr Fitnesscenter mit oder sehen Sie Buchtipp Nr. 3 (unten)!