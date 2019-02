Mehr Gelassenheit und Achtsamkeit im Alltag

Vorneweg: Wir zeigen hier keinen Weg, wie Sie sich nie wieder ärgern. Das ist nämlich unmöglich - und vermutlich auch gar nicht gesund. Denn Ärger gehört zu den grundlegenden Emotionen wie Angst, Traurigkeit, Freude oder Überraschung und hat somit seine Berechtigung.



Opferrolle? Nein, danke!

Leider trifft Ärger auch immer wieder den Falschen, geschieht oft grundlos und lässt manche sogar Jahrzehntelang nicht mehr aus seinen Klauen - und viele somit in der Opferrolle verharren. Doch, es liegt „sehr wohl in unserer Macht, wie lange wir uns als Opfer fühlen werden, wenn uns etwas Unangenehmes zugestoßen ist“, so die bekannte Motivationstrainerin Vera F. Birkenbihl in ihrem Buch „Jeden Tag weniger ärgern“. Also, Schluss mit dem Ärger, auf zu mehr Ruhe und Gelassenheit!