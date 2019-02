So helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge

Buchtipp 2: Gunther Karsten, „Erfolgsgedächtnis“

Gunther Karsten zeigt, wie man richtig lernt, also effizient, konzentriert, gezielt und erfolgreich. Er ist vielfacher Gedächtnismeister und -weltmeister und hat Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Seine enormen Fähigkeiten beruhen auf Techniken, die er sich vor Jahren selbst angeeignet und stetig weiterentwickelt hat. Seine Memo-Techniken und -methoden, wie etwa die Loci-Methode oder Schlüsselwortmethode etc. bringen graue Zellen auf Trab und steigern die Gedächtnisleistung um mehrere hundert Prozent. So gelang es ihm etwa, in nur einer Minute eine 102-stellige Zahl fehlerfrei zu memorieren oder sich in 30 Minuten eine Binärzahl mit 3.570 Stellen einzuprägen.



Anhand eines Gedächtnistests können der GQ (Gedächtnisquotient) bestimmt - und somit Fortschritte laufend überprüft - werden. Durch nachvollziehbare Anleitungen, Tabellen, Skizzen und praktische, spielerische Übungen gehören lange Einkaufszettel, vergessene Pins und verpasste Termine somit mit etwas Übung bald der Vergangenheit an.