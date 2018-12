Durch Meditation die eigene Mitte finden

Was, wenn die Gedanken abschweifen?

Viele Menschen stellen während des Meditierens fest, dass sie sich in Gedanken verstricken. Doch spielt es keine Rolle, so Autor Jack Kornfield, wie lange dies dauert: „Wichtig ist vielmehr dieser magische Moment, wenn du wach wirst und erkennst: ‘Oh, ich war gerade in Gedanken.‘ Egal, ob es fünf Sekunden oder fünf Minuten später geschieht, das ist der entscheidende Momente, denn in diesem Augenblick hast du die Wahl, dich entweder weiter in Gedanken zu verlieren oder wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren.“