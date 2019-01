Expertentipps: Was tun bei Fruktosemalabsorption?

Fast könnte man meinen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten liegen im Trend. Kaum einem anderen Thema im Ernährungsbereich ist in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Doch was für den einen gesund ist, schadet anderen. Viele Menschen zeigen nach dem Verzehr bestimmter Nahrungsmittel körperliche Beschwerden wie Übelkeit, Durchfall oder Magenkrämpfe - eine Nahrungsmittelintoleranz könnte der Grund dafür sein! In unserer Serie widmen wir uns daher häufigen Unverträglichkeiten: Fruktose, Gluten, Laktose, Ballaststoffe und Sorbit sowie Histamin. Diesmal: Was tun, wenn Sie keinen Fruchtzucker vertragen?