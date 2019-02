Siedeln ohne Stress: Die Checkliste für den Umzug!

Daueraufträge ändern

Verschiedene Ab- und Ummeldungen werden am besten bereits vor dem Umziehen vorgenommen. Dazu zählt etwa das Kündigen aller Daueraufträge für Miet-, Betriebs- und Energiekosten (Strom und Gas bzw. Fernwärme) in der alten Wohnung. Ebenso Telefon und Internet, Radio und Fernsehen (GIS), Kabelanschluss sowie Müllabfuhr bzw. Abfallentsorgung. Holen Sie eventuell Informationen über Sperrmüll-Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Gemeinde ein, und vergessen Sie nicht, Ihre Kinder frühzeitig in einer neuen Schule bzw. Kinderbetreuungseinrichtung anzumelden.



Informieren Sie unbedingt Ihre Haushaltsversicherung rechtzeitig über den bevorstehenden Umzug! In der Regel gilt der Versicherungsschutz nämlich auch für den Umzug und Transport. Sinnvoll ist auch ein Nachsendeauftrag der Post, der am Schalter oder online beantragt werden kann. Die Vorlaufzeit für einen Nachsendeauftrag beträgt drei Werktage, danach wird jene Post, die an den alten Wohnsitz adressiert ist, an die neue Adresse zugestellt.