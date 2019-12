Verschiedene Bräuche in ganz Europa

Weihnachten ist nicht gleich Weihnachten - das zeigen die verschiedenen Bräuche in Europa. Die Italiener beginnen die Weihnachtszeit bewusster als der Rest Europas. Wie auch Jesus die Geschenke erst von den drei Weisen bekam, wurden die italienischen Kinder ursprünglich erst am Dreikönigsfest beschenkt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde es allerdings auch in Italien üblich, am Abend des 24. Dezember Geschenke auszutauschen. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt in Italien der Krippe. Möglichst groß und lebensecht soll sie sein. 24 Stunden vor dem Heiligen Abend wird gefastet.